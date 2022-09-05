قصف تركي يشعل حرائق غابات في دهوك

2022/09/05 | 10:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر كردية عن اندلاع حرائق في الغابات بمنطقة متين وجبل جرارة بمحافظة دهوك ، نتيجة قصف مدفعي تركي .

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