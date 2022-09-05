حفلات وملذات تُشعر بالذنب.. أطول ليلة بالعام في لشبونة

2022/09/05 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحول الأحياء المركزية في لشبونة، عاصمة البرتغال، إلى مركز لإقامة الاحتفالات بعيد القديس أنتوني، وهي عبارة عن حفلة تستمر طوال النهار وتمتد لآخر الليل.يتجوّل ريتشارد كويست، مذيع CNN، بين احتفالات المدينة من أصغرها إلى أكبرها، حيث تُقام عروض الرقص والموسيقى ضمن مسيرة يحضرها رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

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