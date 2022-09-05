2022/09/05 | 10:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pq6zc9EVOzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة | الكَيمر العراقي ولبن أربيل والمخلمة ابرز ما يميز مائدة الفطور العراقية في كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباح دجلة | الكَيمر العراقي ولبن أربيل والمخلمة ابرز ما يميز مائدة الفطور العراقية في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).