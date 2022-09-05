2022/09/05 | 10:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "المخلمة" .. أكثر الاكلات الشعبية المطلوبة في اربيل على وجبة الفطور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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