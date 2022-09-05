العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن خطتها الامنية والتنظيمية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام

2022/09/05 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن

وضعها خطة امنية وتنظيمية خاصة بزيارة

أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

وبمشاركة 7000 متطوع.





وقال رئيس قسم حفظ النظام في العتبة

الحسينية المقدسة (رسول عباس فضاله

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