انخفاض نسبي في الحرارة

2022/09/05 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية تذبذباً

بدرجات الحرارة بفعل تأثر مدن البلاد

بالامتداد الموسمي.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري،

إن “طقس البلاد سيشهد تذبذبا واضحا بين

الارتفاع والانخفاض بدرجات الحرارة،

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