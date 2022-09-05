عودة أكثر من ٢٠٠ نازح من مدينة الموصل إلى مناطق سكناهم الأصلية

2022/09/05 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت كوادر الوزارة بإعادة أكثر من ٢٠٠

نازح من مدينة الموصل إلى مناطق سكناهم

الأصلية بشكل طوعي، بعد تدقيق كافة

البيانات والمعلومات الخاصة بهم،

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

و شهدت مخيمات النزو

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