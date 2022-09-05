عاجل| مكتب رئيس الوزراء العراقي: انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني بين القوى السياسية في بغداد

2022/09/05 | 10:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء العراقي: انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني بين القوى السياسية في بغداد

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