نائب عن التيار الصدري: لا علم لنا بالدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار استقالة اعضاء التيار الصدري

2022/09/05 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو التيار الصدري، غايب العميري، ان التيار لا علم له بالدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار استقالة اعضاء التيار الصدري من البرلمان، مبينا ان التيار طالب بسحب الدعوى من المحكمة.وقال العميري في تغريدة على موقع تويتر إنه “لا … Readmore

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