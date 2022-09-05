واشنطن تؤكد للعراق استمرار دعمها في شتى المجالات وتعزيز الشراكة بين البلدين

2022/09/05 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، استمرار دعم واشنطن للعراق وتعزيز الشراكة بين الطرفين، مع الشديد على أهمية مكافحة الإرهاب.وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وبحثا … Readmore

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