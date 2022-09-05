2022/09/05 | 11:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، 5 أيلول، 2022 انطلاق جولة الحوار...

ظهرت المقالة انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).