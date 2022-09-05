2022/09/05 | 11:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تبقى إيماءات اليد بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يمارسون الغوص كل عام الطريقة الوحيدة لإرسال...

ظهرت المقالة أول تطبيق للمراسلة تحت الماء أولاً على المسلة.

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