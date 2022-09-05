شاهد بالفيديو.. تنبيهات امريكية من صدامات عنيفة في العراق

2022/09/05 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F-kPrHgL1XU

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