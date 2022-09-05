بحضور محترف واحد.. منتخب الشباب يواصل معسكره في أربيل

2022/09/05 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - عروة عامر يواصل منتخب الشباب تحضيراته في معسكره المقام في أربيل استعداداً للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا للشباب . وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب "قحطان المالكي" في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الاثنين، إن" من المفترض ان يكون المعسكر التدريبي في تركيا ، لكن قائد الجهاز الفني "عماد محمد" ارتأى أن يعسكر المنتخب في اربيل لوجود أغلب اندية الدوري الممتاز ما يضمن للمنتخب اقامة مباريات مع الفرق المحلية".واضاف المالكي أن "المعسكر يعد بوابة للدخول في غمار المنافسات المؤهلة الى كاس آسيا التي نقلت من البصرة بقرار من الاتحاد الآسيوي "، مبيناً، أن" اهداف المعسكر بدأت تتحقق من خلال الانسجام و الرؤية الواضحة للجهاز الفني باضافة اسماء جديدة لتشكيلة المنتخب الشبابي".وأوضح المالكي أن"اللاعبين المحترفين اعتذروا عن المعسكر بعد ارسال دعوة رسمية للاندية التي رفضت تفريغ اللاعبين باستثناء لاعب غرافشاب الهولندي بلند حسين الذي سيلتحق بمعسكر المنتخب، اما المحترف شربل شمعون، فقد تعذر حضوره بسبب مشكلة ادارية" . يذكر ان منتخب الشباب بقيادة عماد محمد تغلب ودياً على فريق نوروز بهدفين من دون مقابل و خسر امام اربيل بهدف بدون مقابل، وسيلاقي فريق الحدود في السابع من الشهر الحالي.





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