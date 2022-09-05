2022/09/05 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاثنين، عن صدور اوامر من قيادة عمليات الجزيرة والبادية بمنع دخول واستيراد عدد من منتجات الدواجن واللحوم الى المناطق الغربية في محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عمليات الجزيرة أصدرت توجيهات بمنع دخول واستيراد منتجات الدواجن واللحوم الى المناطق الغربية باجراءات تعسفية دون معرفة الأسباب".

وتابع، أن "هذا التوجيه ادى الى ارتفاع اسعار منتوجات البيض والدجاج"، مؤكدا أن "هناك موجة استياء لدى المواطنين واصحاب المحال التجارية إزاء هذه الاجراءات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الجزيرة والبادية تمنع دخول منتجات الدواجن واللحوم الى الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الجزيرة والبادية تمنع دخول منتجات الدواجن واللحوم الى الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).