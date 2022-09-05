2022/09/05 | 11:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين السلطات المسؤولة في كربلاء بالافراج عن الصحفي وليد الصالحي الذي احتجزته قوات سوات صباح اليوم الاثنين.

واوضح المرصد :” ان الصالحي دخل في مشادة كلامية مع احد عناصر الامن الذي منعه من الدخول الى مبنى الجهة المسؤولة عن اصدار الباجات الخاصة بالتغطية الصحفية للزيارة الاربعينية، وقد تم احتجازه بعد ذلك والتجاوز عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات سوات تحتجز صحفيا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات سوات تحتجز صحفيا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).