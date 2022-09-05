مصر.. تأكيد رسمي بشأن وفاة موقوف ونفي للتعذيب في سجنه

2022/09/05 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ما تم تداوله بشأن "مقتل أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة البساتين بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب.

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