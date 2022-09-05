رئيس ملتقى النبأ للحوار يلتقي السفير الفرنسي

2022/09/05 | 11:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة استمرار التعاون في المجالات خصوصا ما يتعلق بالجوانب التنموية والفكرية.

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