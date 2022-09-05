دهوك.. قصف تركي يسفر عن نزوح جديد وقطع الكهرباء عن 20 قرية

2022/09/05 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر القتال المستمر بين مسلحي حزب

العمال الكردستاني PKK والجيش التركي في

ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية في

محافظة دهوك عن انقطاع الكهرباء عن أكثر

من 20 قرية.

وقال مصدر محلي في حديث صحفي إنه "وبسبب

الق

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