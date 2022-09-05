2022/09/05 | 11:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أسفر القتال المستمر بين مسلحي حزب
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العمال الكردستاني PKK والجيش التركي في
ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية في
محافظة دهوك عن انقطاع الكهرباء عن أكثر
من 20 قرية.
وقال مصدر محلي في حديث صحفي إنه "وبسبب
الق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك.. قصف تركي يسفر عن نزوح جديد وقطع الكهرباء عن 20 قرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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