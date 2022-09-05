رجل يستخدم شريحة مزروعة في يده لفتح قفل باب منزله وتشغيل سيارته.. كيف تعمل؟

2022/09/05 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ألعاب الفيديو القديمة إلى التكنولوجيا الرائعة، فيما يتعلق بالابتكار، فإن براندون ديلالي البالغ من العمر 41 عامًا يتولى زمام الأمور بنفسه.هذا الأمر ممكن لبراندون بفضل رقاقة مثل هذه، المزروعة تحت الجلد في يده اليمنى.

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