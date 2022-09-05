مساعدة وزير الخارجية الامريكي: تجاهل صوت الصدر سيُدخل العراق في حرب اهلية وعلى حافة الهاوية

2022/09/05 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم الاثنين، ان اشتباكات المنطقة الخضراء جعلت العراق على حافة الهاوية وربما تقود لحرب أهلية، فيما بينت ان الصراع السياسي الأخير بين النخب السياسية لا يحل الا على طاولة الحوار.… Readmore

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