ايران تعتزم شراء مقاتلات سوخوي 35 من روسيا

2022/09/05 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم ايران أن تشتري مقاتلات من طراز سوخوي سو-35 من روسيا، وفق ما أعلن قائد القوات الجوية الجنرال حميد وحيدي كما نقلت عنه مساء الأحد وسيلة إعلام محلية.وقال وحيدي لوكالة “بورنا” للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة إن “الجيش الايراني يعتزم … Readmore

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