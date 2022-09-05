2022/09/05 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/المركز الخبري الوطني لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب اليوم الاثنين جنوب غرب الصين.
وأظهرت المسوحات الأولية أن عددا من البلدات في مقاطعة سيتشوان تعرضت “لأضرار جسيمة في المساكن […]
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وأظهرت المسوحات الأولية أن عددا من البلدات في مقاطعة سيتشوان تعرضت “لأضرار جسيمة في المساكن […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال عنيف يؤدي بحياة 7 أشخاص في الصين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال عنيف يؤدي بحياة 7 أشخاص في الصين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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