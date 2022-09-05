زلزال عنيف يؤدي بحياة 7 أشخاص في الصين

2022/09/05 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب اليوم الاثنين جنوب غرب الصين.وأظهرت المسوحات الأولية أن عددا من البلدات في مقاطعة سيتشوان تعرضت “لأضرار جسيمة في المساكن […]

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