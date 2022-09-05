2022/09/05 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت مساعدةَ وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم الاثنين، ان اشتباكات المنطقة الخضراء جعلت العراق على حافة الهاوية وربما تقود لحرب أهلية، فيما بينت ان الصراع السياسي الأخير بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تعلق على الحوار الوطني: مسار صحيح وعلى القادة استثماره المركز الخبري الوطني.

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