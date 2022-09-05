20 قتيلا بينهم دبلوماسيون بتفجير انتحاري قرب سفارة روسيا في كابول

2022/09/05 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

قرابة 20 شخصًا، لقوا حتفهم جراء انفجار وقع بالقرب من مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

خلف انفجار وقع بالقرب من مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، 20 قتيلا وجريحا على الأقل، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية أفغانية لوكالة أنباء "آماج نيوز"، مضيفة أنه "لا يوجد تقرير حتى الآن عن تفاصيل هذا الحدث".

وقالت الشرطة الأفغانية إن "انتحاريا هاجم إحدى بوابات السفارة الروسية"، ،مضيفة أن "المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة"، فيما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان أن "التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لتسلم وثائق مواطنين أفغان"، حسب موقع إر تي بالعربي.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابول"، واصفا "الوضع الأمني في المدينة بالصعب".

وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "ريانوفسي"، فإنه سجلت إصابة دبلوماسي روسي وأحد حراس مبنى القنصلية بجروح جراء هذا الانفجار.

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