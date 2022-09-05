بينها ارهاب ومخدرات.. اعتقال 7 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2022/09/05 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على سبعة متهمين، بينهم بتهمة إرهاب، بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد.

وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم القاء القبض على سبعة متهمينً، بينهم متهم بالإرهاب، وعصابة للسرقة واخر لترويج المواد المخدرة، وضبط مرآب لخزن وتهريب المشتقات النفطية بجانبي الكرخ والرصافة.

وتابع البيان، أنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة والخارجين على القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة "السموم" وذلك من خلال تنفيذ اوامر القبض القضائية وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية، بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن/قيادتنا".

وحول هذه العمليات الأمنية أشار الى أنه "اثمرت عن: القاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 ارهاب جاء ذلك من خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات اضافة الى تفعيل حاسبات المطلوبين في "سيطرة الشعب" من قبل كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة واعتقال ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة احدهم وفق المادة (28/مخدرات)".

وافاض البيان أنه "تمكنت قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفارز من جهاز الامن الوطني( مديرية الامن الاقتصادي، مديرية امن الصدر) مع شعبة وهيئة التفتيش/شركة توزيع المنتجات النفطية من ضبط مرأب لخزن وتهريب المشتقات النفطية داخل كراج في منطقة (الدسيم) شرقي مدينة الصدر، حيث تم ضبط ومصادرة خزانين اثنين سعة (سعة 33 الف لتر) ومضخات مخصصة لضخ الوقود في حين تمكنت قوة مشتركة من اللواء الثامن شرطة اتحادية ومفرزة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكاظمية من القاء القبض على عصابة للسرقة مكونة من ثلاثة متهمين بعد قيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره (23 مليون دينار عراقي) من داخل عجلة مركونة في منطقة الكاظمية ببغداد بعد قيامهم بكسر زجاج العجلة وذلك بوقت قياسي بعد جمع وتحليل المعلومات عن حادثة السرقة".

وأكد أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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