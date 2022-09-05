اللواء رسول يعلن حصيلة المرحلة السادسة من عمليات الارادة الصلبة في كركوك

2022/09/05 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول حصيلة المرحلة السادسة من عمليات الارادة الصلبة في كركوك.

وقال رسول في بيان انه :” خلال عمليات الارادة الصلبة / المرحلة السادسة ، تمكن المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك من قتل ارهابيين اثنين وتدمير 12 وكرا ، و ضبط 5 اكداس للاسلحة والاعتدة ، و معالجة 63 عبوة ناسفة والعثور على 70 قنبرة هاون و معالجة 17 صاروخ قاذفة و ضبط حزامين ناسفين و العثور على قاذفتين”.

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