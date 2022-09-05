المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن بصحة عضوية النائب مقدام الجميلي

2022/09/05 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

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ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي قدمها النائب السابق قتيبة الجبوري ، طعنا بصحة عضوية النائب مقدام الجميلي الذي حل بديلاً عن النائب المسحوبة عضويته مشعان الجبوري، وعدّت عضوية الجميلي صحيحة.

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