فتاة تهرب من دار خاطفها والنجدة تقبض على الجاني جنوبي بغداد

2022/09/05 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين بإلقاء القبض على متهم، لقيامه باختطاف فتاة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “متهما ألقي القبض عليه لقيامه بخطف فتاة قبل يومين، بعد تمكنها من الهرب من داره ضمن منطقة الدورة”.

وأشار إلى أن “القبض على المتهم ضمن سوق الاثوريين من قبل دوريات نجدة الدورة”.

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