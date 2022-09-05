التربية تعلن عن إطلاق دفعة جديدة من برامج محو الأمية

2022/09/05 | 12:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم وجود أرقام دقيقة عن أعداد الأميين في العراق.

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