2022/09/05 | 12:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، الاثنين، 5 أيلول، 2022،...

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية: المشهد السياسي بالعراق على حافة الهاوية ونتابعه بدقة أولاً على المسلة.

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