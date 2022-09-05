2022/09/05 | 12:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، 5 أيلول، 2022، انطلاق الجولة الثانية...

ظهرت المقالة التيار الصدري يغيب عن ثاني جلسات الحوار أولاً على المسلة.

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