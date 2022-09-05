2022/09/05 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن

حجم أسطولها البحري، وفيما اشارت الى

البدء ببناء ناقلتين جديدتين، اشارت

الى التوجه لبناء اخرى خاصة بالغاز.

وقال مدير عام شركة ناقلات النفط

العراقية أحد تشكيلات وزا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبدأ بناء 3 ناقلات للنفط والغاز في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبدأ بناء 3 ناقلات للنفط والغاز في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).