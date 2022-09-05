2022/09/05 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية

لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف ، ان

الولايات المتحدة الامريكية تتابعة

بدقة المشهد السياسي في العراق والذي

بات على حافة الهاوية

وأضافت ليف في مقابلة مع وكالة الانبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعدة وزير الخارجية الامريكي : حوار القوى السياسية برعاية الكاظمي يعد مسارا صحيحا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعدة وزير الخارجية الامريكي : حوار القوى السياسية برعاية الكاظمي يعد مسارا صحيحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).