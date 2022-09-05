اعتقال مدير جهاز الامن الوطني في ميسان متلبساً بالرشوة (فيديو)

2022/09/05 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، ابيوم الاثنين، بإلقاء

القبض على مدير جهاز الأمن الوطني

بمحافظة ميسان، خلال مداهمة ليلية

لمقره بتهمة "الرشوة".

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "قوة من هيئة النزاهة

اقتحمت، ل

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