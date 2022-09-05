مقتل منتسب أمني وإصابة ضابطين بهجوم مسلح في ميسان - عاجل

2022/09/05 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل منتسب أمني وإصابة ضابطين بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين هاجموا منتسب امني وضباط اثنين بالقرب من مطعم الطواحين في محافظة ميسان".وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل المنتسب واصابة الضباط الاثنين المنسوبين لجهاز الامن الوطني".

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