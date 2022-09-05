النزاهة: الإطاحة بضابط كبير ابتزَّ مواطنين وساومهم

2022/09/05 | 13:32 - المصدر: موازين نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الإطاحة بضابط كبير ابتزَّ مواطنين وساومهم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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