أربعينية النخبة والسنّة والمستضعفين       



أربعينية النخبة والسنّة والمستضعفين       
2022/09/05 | 13:44 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد ..

حضر نخب سياسية واجتماعية مترفة بين زوار الاربعينية مترجلة إلى كربلاء....

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