أربعينية النخبة والسنّة والمستضعفين       

2022/09/05 | 13:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد ..حضر نخب سياسية واجتماعية مترفة بين زوار الاربعينية مترجلة إلى كربلاء....

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