2022/09/05 | 13:44 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد ..
حضر نخب سياسية واجتماعية مترفة بين زوار الاربعينية مترجلة إلى كربلاء....
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حضر نخب سياسية واجتماعية مترفة بين زوار الاربعينية مترجلة إلى كربلاء....
ظهرت المقالة أربعينية النخبة والسنّة والمستضعفين أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعينية النخبة والسنّة والمستضعفين ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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