2022/09/05 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، على صور توضح اغتيال ضابطين من جهاز الامن الوطني في محافظة ميسان.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باغتيال إثنين من ضباط الأمن الوطني جنوبي ميسان.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "تم اغتيال إثنين من ضباط الأمن الوطني جنوبي ميسان"، مبيناً أن "عملية الاغتيال تمت قرب مطعم الطواحين جنوبي المحافظة والتي تعتبر خارجة عن السيطرة الامنية".

وأضاف أن "احد الضباظ الذين استشهدوا هو قاسم داوود سلمان ضابط برتبة عميد في الأمن الوطني مع سائقه وإصابة حمايته بجروح خطيرة من قبل مسلحين مجهولين يستقلون عجلة بيك اب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة اغتيال إثنين من ضباط الأمن الوطني جنوبي ميسان (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة اغتيال إثنين من ضباط الأمن الوطني جنوبي ميسان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).