’جائزة من اميرة سعودية’.. عراقيون يقعون ضحايا لاحتيال الكتروني يكبدهم مبالغ مالية كبيرة

2022/09/05 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يتعرض عدد من المواطنين العراقيين، منذ عدة شهور وبشكل مستمر لعمليات نصب واحتيال ممنهجة من قبل شخصيات وهمية من خارج البلاد تقوم بارسال رسائل مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عدد من المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "وصلتهم رسائل عبر مختلف تطبيقات مواقع التواصل تبلغهم بفوزهم بجائزة مقدمة من الأميرة السعودية (سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود)، هي سيارة جيب لكزس 2021".

واضافوا، أن "الرسالة التي وصلتهم تبلغهم ايضا بالتواصل مع المندوب المدعو ابو سند عبر رقم هاتفه المتضمن في الرسالة لاستكمال اجراءات استلام السيارة"، فيما تؤكد الرسالة أن "ارقام الدوام لاستلام الجائزة هي من 7 صباحا الى 4 عصرا".

وبهذا السياق، تعرض هؤلاء الاشخاص الى محاولات احتيال بعد التواصل مع المدعو ابو سند، ليضطروا بعدها الى ابلاغ الجهات الامنية للتحقيق بالحادثة ويقوموا باسترجاع مبالغ كبيرة دفعها الاشخاص للمندوب بطريقة واخرى في سياق استلام الجائزة والاجراءات.

وبعد التحقيقات، اسفرت عمليات التحقيق الامنية، وفقا لمصادر مطلعة لـ (بغداد اليوم)، عن التمكن من اعادة الاموال لبعض ممن تعرضوا للاحتيال عبر صكوك رسمية تضمن لهم عودة مبالغهم ممن يدعى ابو سند .

ويوضح المصدر، أن عمليات استعادة الاموال التي اخذها المندوب مستمرة من قبل الجهات الامنية لاسترجاع حقوق المواطنين العراقيين.

يشار الى أن ألاميرة سحاب بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، والتي تحمل الجنسية السعودية، هي اميرة سعودية من العائلة الملكية، ولدت في الرابع عشر من شهر فبراير لعام 1993 وتبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً الان.

ويعرف عنها انها مشاريعها وجهودها الاغاثية في المنطقة العربية خاصة بمواضع النازحين في مختلف البلدان، حيث دفع ذلك لحصول حملات الاحتيال باسمها عبر منصات التواصل الاجتماعي وفقا لمختصين في هذا المجال.

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