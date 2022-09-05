2022/09/05 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل علاقتها بالموزع الموسيقي طارق مدكور، مشيرة إلى أنه مسئول عنها سواء في حياتها الشخصية أو المهنية خلال الفترة القادمة. وقالت شيرين: “اتعرفت عليه وأنا عندي 17 سنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممكن تطلبوا إيدي منه..



شيرين عبدالوهاب تكشف تفاصيل علاقتها بطارق مدكور المركز الخبري الوطني.

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