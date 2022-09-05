2022/09/05 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، صدور اوامر تعيين الوجبة الاولى من المفصولين السياسيين، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “مدير عام الدائرة الادارية والمالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن صدور اوامر تعيين الوجبة الأولى من المفصولين السياسيين المركز الخبري الوطني.

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