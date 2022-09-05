فُقد كل ركابها ما عدا جثة.. تحطم طائرة عوّامة قرب جزيرة بأمريكا

2022/09/05 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلبت المياه البقايا قريبًا من خليج ميوتني، دليل على تحطم الطائرة، بينما يأمل الطاقم في استعادة 10 أشخاص على متن الطائرة بمن فيهم طفل.

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