الصدر: مهما حدث فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون ولن يحكم فينا ابن الدعي كائناً من كان

2022/09/05 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الاستمرار على الإصلاح.وقال الصدر في تغريدة “استمروا على الإصلاح مهما حدث..وفأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون..ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان”.نص التغريدة ادناه:

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