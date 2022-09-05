اوكرانيا تطرح مقترحاً يخص محطة زاباروجيا النووية

2022/09/05 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إرسال بعثة لحفظ السلام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محطة زاباروجيا النووية لتأمين مناطق منزوعة السلاح حولها.وخلال مؤتمر صحفي عقده شميهال في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قال شميهال “نتوقع … Readmore

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