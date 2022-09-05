مقتل وإصابة منتسب وضابطين بهجوم مسلح في ميسان

2022/09/05 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل منتسب أمني وضابط وإصابة ضابط أخر بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين هاجموا منتسب امني وضباط اثنين بالقرب من مطعم الطواحين في محافظة ميسان".وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل منتسب وضابط واصابة الضباط الاخر"، مشيرا إلى "الضباط منسوبين لجهاز الامن الوطني".

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