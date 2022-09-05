2022/09/05 | 14:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد المجتمعون في جلسة الحوار الوطني، الاثنين، 5 أيلول، 2022، على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات...

ظهرت المقالة مخرجات الجلسة الثانية من الحوار الوطني: ضرورة تحقيق الاصلاح أولاً على المسلة.

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