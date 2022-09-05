2022/09/05 | 14:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، الاثنين، 5 أيلول، 2022، باغتيال الضابط في الأمن الوطني العميد قاسم...

ظهرت المقالة مسلحون يغتالون ضابطاً في الأمن الوطني في ميسان أولاً على المسلة.

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