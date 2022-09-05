هجوم مسلح يودي بحياة ضابط ومنتسب في ميسان

2022/09/05 | 14:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل ضابط ومنتسب بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين قتلوا منتسبا أمنيا وأصابوا وضابطين اثنين بالقرب من مطعم الطواحين في ميسان”.

وبين أن “الضابطين منسوبين لجهاز الأمن الوطني”.

وفي الأثناء أفاد الصدر بأن “ضابطا برتبة عميد فارق الحياة متأثرا بجروحه”.

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