عمليات بغداد تصدر توجيها بشأن تنقل الاعلاميين والصحفيين

2022/09/05 | 14:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعمل على تأمين الحماية لوسائل الإعلام وكوادرها.

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